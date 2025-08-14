ಹೊಸಪೇಟೆ | ಭಾರಿ ಮಳೆ : ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ
ಹೊಸಪೇಟೆ: ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಜುಮನ್ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಗರ, ರಾಮ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 9ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಈಗಲಾದರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯ ಅನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
