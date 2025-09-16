ಹೊಸಪೇಟೆ | ಯುವಕ ಕಾಣೆ : ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ವಿಜಯನಗರ (ಹೊಸಪೇಟೆ), ಸೆ.16: ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ದೇವಾಂಗಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿ ರಘುನಂದನ್ (28) ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಚಹರೆ : ಕಾಣೆಯಾದ ರಘುನಂದನ್ 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ದುಂಡು ಮುಖ, ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ತುಂಬತೋಳಿನ ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ “ಓಂ ಗಣೇಶ” ಟ್ಯಾಟೂ ಇದೆ.
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಐ 08394-224033, 948080574, ಡಿಎಸ್ಪಿ 08394-224204, 9480805720 ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ 9480805700 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
