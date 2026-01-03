ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | ಸರಕಾರಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ದೂರು: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೇಟಿ
ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ : ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ವಾರಸುದಾರರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 3 ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶೃತಿ ಮಳ್ಳಪ್ಪ ಗೌಡರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೂಲ ವಾರಸುದಾರರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂದ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 3 ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ತಹಶಿಲ್ದಾರರಿಗೆ ದೂರಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶೃತಿ ಮಳ್ಳಪ್ಪಗೌಡ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಪ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ ಪರಶುರಾಮ, ಕುಪ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಗೌಳಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ, ಗೌಳಿ ಭರತ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
