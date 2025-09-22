ವಿಜಯನಗರ | ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ವಿಜಯನಗರ(ಹೊಸಪೇಟೆ): ನಗರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೈಮಿಷ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನೈಮಿಷ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, “ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾ” ತತ್ವದಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮನೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ.
ಡಾ.ಕೆ.ಹೆಚ್. ಗುರುಬಸವರಾಜ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆಯುರ್ವೇದವು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸ್ವಸ್ಥರಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ, ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅತಿಮೊತ್ತದ ಬೊಜ್ಜು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದಿನಚರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಾ.ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ದಂಡಿನ್, ಆಯುಷ್ ಫೆಡೆರೇಷನ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಎಫ್ಐ) ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಆಯುರ್ವೇದವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಬಿರದ ಮಾಹಿತಿ:
• 230ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಪಡೆಯಿದರು.
• 38 ಜನರಿಗೆ ಇಸಿಜಿ ಸೇವೆ, 130 ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
• ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಹಾಜರಾತಿ: ಮುನಿವಾಸುದೇವರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಧಾ ಗುರುಬಸವರಾಜ್, ಚೇತನ್, ಸಿಕಂದರ್, ಹಾಲಮ್ಮ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಳಗಾನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಟೆ, ಹೇಮಲತಾ, ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್, ಶಿವಶರಣಯ್ಯ, ಆರತಿ ಹಿರೇಮಠ್, ಅಶೋಕ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹನಸಿ, ಯಶ್ವಂತ್, ಧೀರಜ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ರಕ್ತ ಬಂಡಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದರು.