ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಶೇ 500 ಸುಂಕ; ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಠಿಣ, ಚೀನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಯಾಕೆ?
PC: AFP
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ 500ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಪ್ರಕಾರ, 'ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಯುದ್ಧ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ' ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು X ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿ, ಪುಟಿನ್ ಅವರ ‘ಯುದ್ಧ ಯಂತ್ರ’ಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದು' ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
https://x.com/LindseyGrahamSC/status/2009037587416027479
Sanctioning Russia Act of 2025 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮಸೂದೆಯು 100 ಸದಸ್ಯರ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 84 ಸಹ-ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಂಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ನ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೆನೆಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ಲೂಮೆಂಥಾಲ್ ಸಹ-ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಬಲ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಗ್ರಹಾಂ, ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 500 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದರು.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ವಿನಯ್ ಕ್ವಾತ್ರ ಅವರು ಗ್ರಹಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯೂ ಸೇರಿತ್ತು.
ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಭಾರತ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ದಂಡ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಂಕ ಮಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟಿದೆ - ಇದು ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ.
2022ರ ಮಾಸ್ಕೋ-ಕೀವ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿ 7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮಾಸ್ಕೋದ ಆದಾಯದ ಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $60 ಬೆಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದವು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ಎರಿಕ್ ಗಾರ್ಸೆಟ್ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
2024-2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು $50 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ದರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಮೆರಿಕವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು $50 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಯುರೇಷಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದತ್ತ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸರಕಾರ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ತಾಳಲು ಕಾರಣವೇನು?
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟಕಗಳು, ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ.ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರವಾನಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಈ ವಲಯಗಳು ಚೀನಾದ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆಯು ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಧಾನಗತಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೊಡ್ಡುತ್ತವೆ.
ದೇಶೀಯ ತಯಾರಕರ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಒಲವು ತೋರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಚೀನಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಸುಂಕ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ಯಾಕೆ?
ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಹೊಂದಿರುವ ರೀತಿಯ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಹೌಸ್ ಜಿಒಪಿ ಸದಸ್ಯರ ರಿಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ‘ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದೇ’ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅವರು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಈಗ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಮೋದಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸುಂಕ ಹೇರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ. ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿದ್ದು, ಇದು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು.