Ajit Pawar plane crash: ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಅಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Photo Credit : PTI
ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು, ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಜೆಡಿ (ಯು) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಝಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯು, ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ನಿಗದಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ, ಏಕರೂಪದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಖಾಸಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಸೇವೆಗಳು ಅಸಮಂಜಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಹಾರಾಟವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯೆಂದರೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ, ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
ಖಾಸಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಣ್ಣ, ಕಡಿಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ “ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು” ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ DGCA ಕಠಿಣ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ವಿಮಾನಗಳ ತಿರುವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಗದಿತ ವಾಹಕಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (SMS) ಇರಬೇಕು.
ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ “go or no-go” ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಗತ್ಯವಾದ “ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ” ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ವಿಮಾನವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ, ಈ “ನಿಗದಿತವಲ್ಲದ” ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸುವ ನಿಗದಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು.
ನಿಯಂತ್ರಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ
DGCA ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಇದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ನಂತರದ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯಸೂಚಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಫ್ಲೀಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ATC ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದ ಅಪಾಯಗಳು
ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ (ATC) ಅನ್ನು “ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು” ಎಂದು ಸಮಿತಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾನವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕರ ತ್ವರಿತ ನೇಮಕಾತಿ, ಆಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುಧಾರಿತ ರೋಸ್ಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವೇಗದ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಾಗರಿಕ–ರಕ್ಷಣಾ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಸುಗಮ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ವರದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು
ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ದೋಷ, ಕಳಪೆ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತ ತನಿಖೆಗಳಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಿತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ರನ್ವೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆ vs ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ (ATC) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸದೆ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಡೀ ವಾಯುಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ಝಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.