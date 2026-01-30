ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ‘no school, no work and no shopping’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?
Photo Credit : AP
ರೆನೀ ಗುಡ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಲಸೆ ದಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇಂದು (ಜನವರಿ 30) “no school, no work and no shopping” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ICE ಒಳಗೊಂಡ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘಟಕರು ‘ICE ಔಟ್’ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾರಿ (ICE)ಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ICE ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 3ರಂದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಎಲ್ ಪಾಸೊದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈಸ್ಟ್ ಮೊಂಟಾನಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟ 55 ವರ್ಷದ ಕ್ಯೂಬನ್ ವಲಸಿಗ ಜೆರಾಲ್ಡೊ ಲುನಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್ ಪ್ರಕರಣವೂ ಸೇರಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮಿನ್ನೇಸೋಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಐದು ವರ್ಷದ ಲಿಯಾಮ್ ರಾಮೋಸ್ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜನವರಿ 7ರಂದು ICE ಏಜೆಂಟ್ ಜೋನಾಥನ್ ರಾಸ್ನಿಂದ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ 37 ವರ್ಷದ, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ರೆನೀ ನಿಕೋಲ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 24ರಂದು ICU ನರ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಜೆಫ್ರಿ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.
ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ICE ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಗುಡ್ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವೇಳೆ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಗಡಿ ಗಸ್ತು ಏಜೆಂಟ್ಗಳತ್ತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದರು; ಅವರನ್ನು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಳಿಕ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು?
ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ವಲಸೆ ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಜನರು ಕೆಲಸ, ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ಸಂಘಟಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಟ್ಡೌನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಫೆಂಡ್ ಇಮ್ಮಿಗ್ರಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಅಮೆರಿಕನ್–ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ (CAIR), ನಾರ್ತ್ ಕೆರೊಲಿನಾ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್, LA ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಡ್ಪಿಂಕ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಗುಂಪುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
‘ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್’ ನಟ ಪೆಡ್ರೊ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ‘ಹ್ಯಾಕ್ಸ್’ ನಟಿ ಹನ್ನಾ ಐನ್ಬೈಂಡರ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಾರ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತೆ ಜೇಮೀ ಲೀ ಕರ್ಟಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಟರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಟರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರದ ಜನಾಂದೋಲನದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕಾಲತ್ತು ಗುಂಪು 50501, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಕ್ರೋಶವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರೂ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಯೋಜಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಮಿನ್ನೇಸೋಟದ ‘ICE ಔಟ್’ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜನವರಿ 23) ರೆನೀ ನಿಕೋಲ್ ಗುಡ್ ಅವರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಲಸಿಗರ ದಮನ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು. ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ICE ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು.
ಮಿನ್ನೇಸೋಟದ ವಾಕ್ಔಟ್
ಮೈನಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಹಿಮಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಜನವರಿ 23ರಂದು ಮಿನ್ನೇಸೋಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಡಝನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ದಿನವಿಡೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವು.
“ಆಪರೇಷನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸರ್ಜ್” ಭಾಗವಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ 3,000 ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಮಿನ್ನೇಸೋಟ–ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸುಮಾರು 100 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಕರ್ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ಮಿನ್ನೇಸೋಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ಮಕ್ಕಳ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು.
No Housing for ICE
ಬೀದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, “No Housing for ICE” ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವು ICE, CBP ಅಥವಾ DHS ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಸತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೀಸಲಾತಿ ರದ್ದತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ನಲ್ಲಿನ ವಲಸೆ ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾದ #DontServeICE, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ICE ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.