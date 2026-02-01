Budget 2026: NRIಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಸುಲಭ
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRI ಗಳು) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ 2026 ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಳಹರಿವು ನಿಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ PMS ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಿವಮ್ ಶರ್ಮಾ.
ಈ ಬಜೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದೇಶಿ ಹಿಡುವಳಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು NRI ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪಥಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆಯ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು . ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುಜರಾತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್-ಸಿಟಿಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
PROI ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುರೂಪಿಸಬಹುದು?
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿದೇಶಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಭಾರತದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ರೈಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ PMS ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಸೋನಮ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2026 ರ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ PROI ಗಳು) ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು 10% ರಿಂದ 24% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡವಾಳವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಣದ ಈ ಒಳಹರಿವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
