ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ರಜಾ ಎಂದರೇನು?
ತೆರಿಗೆ ರಜಾ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ 2047ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರಿಗೆ ರಜಾ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹೀಗೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ರಜಾ ಪಡೆಯಬಹುದು?
ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿದೇಶಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಭಾರತೀಯ ಮರುಮಾರಾಟಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಲಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್
ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳು, ಐಟಿ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇದೀಗ “ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು” ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶೇ. 15.5 ರಷ್ಟು ಸಮಾನ ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ (common safe harbour margin) ಎಂದರೆ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ, ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಕನಿಷ್ಠ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಿಂದ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.