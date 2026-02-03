ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೆವಿನ್ ರುಡ್, ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ: Epstein files ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರುವ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಯಾರ್ಯಾರು?
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೆವಿನ್ ರುಡ್, ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ - Photo : PTI & X
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ದಾಖಲೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2008ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆತ ಬರೀ 18 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಆತನಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ವಾರಕ್ಕೆ ಆರು ದಿನಗಳು “ಕೆಲಸದ ಬಿಡುಗಡೆ” ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 13 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೊಬೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
2019ರಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟನ್ ಜೈಲಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆತನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ಟ್ರಂಪ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ನಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
► ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು 2008ರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದವು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿಗಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಇಮೇಲ್ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ; ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೂ ಆಪ್ತರು.
ಮಾರ್ಚ್ 16, 2017ರಂದು, ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಂಬಾನಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಗೆ ಐ-ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಬ್ಯಾನನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಲಯದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು “ನಾಯಕತ್ವ” ತನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದೇಶ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬಾನಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಐಮೆಸೇಜ್ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ: “ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮೋದಿಯ ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ.” ಮೋದಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂಬಾನಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, “ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 2ಗಾಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 26ರಂದು, ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ನಂತರ, 2017 ಜುಲೈ 6ರಂದು ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಆ ವರ್ಷ ಭಾರತ 715 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಇಸ್ರೇಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರರಾಯಿತು. ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆಯ ಯುದ್ಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ಭೇಟಿಯು 1992ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಔಪಚಾರಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1948ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.
ಜುಲೈ 6ರಂದು ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ “Jabor Y” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, “ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆದರು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು, ಹಾಡು ಹಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿಯಾದರು… ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು!” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಬಾನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಸ್ರೇಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಮೋದಿ ಅವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲ್ಯಾರಿ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಗಿಂತ ಟ್ರಂಪ್ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಭಾರತ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಭವನದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಸ್ಟೀವ್ ಬ್ಯಾನನ್ ನಡುವೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಮೇ 19, 2019ರಂದು ಬ್ಯಾನನ್ ಗೆ ಬರೆದ ಐ-ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಬಾನಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, “ಮೋದಿ ಗುರುವಾರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಗುರುವಾರ, ಮೇ 23ರಂದು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆ ದಿನದ ಅವರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಂಬಾನಿ ಜೊತೆಯ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಬ್ಯಾನನ್ ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, “ಮೋದಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು (2019ರ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ) ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ವಾಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಶತ್ರು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಅವರು 22ರಲ್ಲಿ G20 ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ,” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ “ಮೋದಿ ಸ್ಟೀವ್ ಬ್ಯಾನನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ; ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೀನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ,” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬಾನಿ “Sure” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಬ್ಯಾನನ್ ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: “ಮೋದಿ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್.”
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ.
►ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ, ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ. ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನಡುವಿನ ಇಮೇಲ್ ವಿನಿಮಯಗಳು ಜೂನ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರೀಡ್ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಿಗೆ ಬರೆದು, ಹಾಫ್ಮನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಮೇಲ್ ಗಳ ವಿನಿಮಯದ ನಂತರ, ಪುರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ಮನ್ ಗೆ ವಿವರವಾದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಹಾಫ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪುರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ — ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2015; ಜನವರಿ 6, 2016; ಮೇ 19, 2017 — ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟನ್ ಟೌನ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು ಎಂದು ಪುರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬರೆದು, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿನೂತನ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ,” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. “ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು” ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಪುರಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
► ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ?
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
“ಜುಲೈ 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿಯೊಬ್ಬರ ಕೀಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ; ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ತಳ್ಳಿಹಾಕಬೇಕು,” ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, “ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಕುಶಲತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಈ ಗೊಂದಲದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕು,” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
► ಕೆವಿನ್ ರುಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ
2007ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ 2013ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆವಿನ್ ರುಡ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 8, 2014ರಂದು ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಸಭೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರುಡ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ದಿನ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ರುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪ ಲಿಟಲ್ ಸೇಂಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ನಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರುಡ್ ತಾನು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ; ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೆಳೆತನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫೈಲ್ ಗಳು, ನಿಗದಿತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಜೂನ್ 6, 2014ರಂದು ಮುಂಬರುವ ರವಿವಾರದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಲು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಲೆಸ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. “ಈಗ ಕೆವಿನ್ ರುಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುಡ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
► ಪೀಟರ್ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಸನ್, ಯುಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿ
ಯುಕೆಯ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪೀಟರ್ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಯುಕೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
2003 ಮತ್ತು 2004ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಸನ್ ಗೆ 75,000 ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಬರೆದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಸನ್, “ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ,” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ “ನೆನಪಿಲ್ಲ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ರುಡ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತೆರಿಗೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಸನ್ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ರುಡ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಳಿಸುವ “super profits” ಮೇಲೆ 40 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
► ಮೆಟ್ಟೆ–ಮರಿಟ್, ನಾರ್ವೆಯ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್
ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಮೆಟ್ಟೆ–ಮರಿಟ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಅವರು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹಾಕನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಮೆಟ್ಟೆ–ಮರಿಟ್ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ; ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಇಮೇಲ್ ಸಂವಹನ ನಡೆದಿದೆ.
ಇಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟೆ–ಮರಿಟ್ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಗೆ “you tickle my brain” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು “soft hearted” ಹಾಗೂ “such a sweetheart” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಹೂವುಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ “Love, Mm” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
2012ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟೆ–ಮರಿಟ್ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಗೆ ನೀನು “ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ 15 ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೆ ಫೋನ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಗಾಗಿ ಸರ್ಫ್ಬೋರ್ಡ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ತಪ್ಪೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರ್ವೆಯ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹಾಕನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಮೆಟ್ಟೆ–ಮರಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಮಾರಿಯಸ್ ಬೋರ್ಗ್ ಹೊಯ್ಬಿ ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಯ್ಬಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಅಪರಾಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 38 ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.