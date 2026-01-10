EV ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಏನಿದು BPAN?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit : freepik
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ (EV) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಆಮದುದಾರರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ 21 ಅಂಕಿಗಳ ‘ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ’ (BPAN) ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಬಳಕೆ ಅವಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. BPAN ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಆಗದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರಡು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೇನು?
ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜನವರಿ 2ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 21 ಅಂಕಿಗಳ BPAN ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ end-to-end ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ BPAN ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬಳಕೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆ (kWh)ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಗ್ನಿಷನ್ (SLI) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
BPAN ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (BMI), ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿವರಣೆ ವಿಭಾಗ (BDS), ಬ್ಯಾಟರಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (BI), ಬ್ಯಾಟರಿ ವಸ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ (BMCS), ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು (BCF) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡೇಟಾ (BDD) ಸೇರಿವೆ. BDD ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದವು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಸಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಣಯ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ?
ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಅವಧಿಯ ಕುರಿತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಸರಣೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ EV ಮಾರಾಟವು 2 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ವಿವರಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ‘ವಾಹನ್’ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಆಮದು ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಮದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಗೆ?
ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿವರಣೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ವಿವರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ವರದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಸ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಾಳಿಕೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೋಡ್, QR ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್-ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ 21 ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಅಳಿಸಿ ಹೋಗದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಭೂತ ಗುರುತಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಲಾದ QR ಕೋಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೂಟ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದೇ ವಿವರವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮರುಬಳಕೆದಾರರು, ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಪಾಸಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸರ್ವರ್-ಆಧಾರಿತ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡೇಟಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ, ಮರುಬಳಕೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮರುಬಳಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
BPAN ಅನ್ನು ಯಾರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?
ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಟರಿಯ BPAN ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. EV ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಲದಾತರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು EV ಫಿನಾನ್ಸಿಯರ್ ಮುಫಿನ್ ಗ್ರೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಧೀರಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವಾಲಯವು EV ಸಾಲದಾತರು, ವಿಮಾದಾರರು ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ BPAN ಒದಗಿಸುವ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಥಿರ (Static) ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯಂತಹ ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಂತಹ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಅಥವಾ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಡಿಕೆಯು 80–90% ರಷ್ಟಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಂತಹ L ವರ್ಗದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ EV ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರುಗಳು, ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ M ಮತ್ತು N ವರ್ಗದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2 kWhಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು, ಸ್ಥಿರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಅವರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಣಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮರುಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು, ವಸ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಸರಣೆ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಕೀಕೃತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ವಿಸ್ತೃತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಜಾರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಕಾರ್ಬನ್ ಫೂಟ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮರುಬಳಕೆ ವಿಷಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಏಕೀಕೃತ ಗುರುತನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.