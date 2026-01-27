ಭಾರತ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಇದನ್ನು ʼಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿʼ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
Photo Credit : PTI
ಸೋಮವಾರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಜನರು ಇದನ್ನು ‘ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೀಲ್ಸ್’ (ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (FTA) ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ನಾಯಕರು ಕೂಡಾ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಟಿಎ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಯಾವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?
ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವೆ ಇದ್ದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲಾ 27 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ,ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ,ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ , ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್. ಯುರೋಪಿನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಂಗಳವಾರದ ಘೋಷಣೆಯು, "ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಎಫ್ಟಿಎಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1.9 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
2023-24 ರಲ್ಲಿ 135 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡಚಣೆಗಳ ನಡುವೆ ದೇಶಗಳು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ–ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗೆಲುವು ಎಂದು ನೋಡಲಾಗಿದೆ.
1. ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಗಳು, ಜವಳಿ, ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರವೇಶ.
2. ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ: ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಾದ್ಯಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏರಿಕೆ.
3.ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ : ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮರುಜೋಡಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
4. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ: ಭಾರತ–ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವು 2024 ರಲ್ಲಿ 120 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ದಾಟಿದೆ, ಇದು ಒಪ್ಪಂದದ ಆರ್ಥಿಕ ತೂಕವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ?
ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ: ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳು, ವೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು.
ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ರಹಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳು: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಫ್ತುದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಳೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾನದಂಡಗಳು.
ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಕಾರ: ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ವರ್ಧಿತ ಸಹಯೋಗ.
► ಭಾರತ-ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ FTA ಯ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು:
- ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು
- ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ
- ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳು
- ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು
- ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
- ತಯಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು
► ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ?
ಈ ಬೃಹತ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಯುರೋಪಿನ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಸುಂಕವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಶೇಕಡಾ 110 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತವು ಕೋಟಾ ಆಧಾರಿತ ಆಮದು ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್, ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ, ಪೋರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಯಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಷಾರಾಮಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 3.8 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಟಿಎ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ವೈನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವು ಕ್ರಮೇಣ ಶೇಕಡಾ 150 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟಿರುವ ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
► FTA -ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿ ಯಾಕೆ?
ಭಾರತ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ FTA ವ್ಯಾಪಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರುಗಳು, ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತಿನ 96.6% ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಯುರೋಪಿನ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಮಾರ್ಗರೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು 40% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ, ಇದು ಒಪ್ಪಂದದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ 90% ರಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ 44%, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮೇಲಿನ 22% ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ 11% ವರೆಗಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ . 2032 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿನ ರಫ್ತುಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.