2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತೆ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit : freepik
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಫ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೊಂದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಾರದು. 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ನಷ್ಟ, ಕಳಪೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ, ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷದ ಶೇ 11.38ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷದ ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಭಾರತದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ದೃಢತೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರತೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಸುಂಕದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಗತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೀಳಲಿದೆ.
*ತೆರಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ?
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆ (ಜಿಟಿಆರ್ಐ) ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ಕಂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಕಠಿಣ ತೆರಿಗೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೇ ಹೊರತು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಶಮನ ಪಡೆದಿರುವುದಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕದ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ರಫ್ತು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ಒಮ್ಮೆ ತೆರಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ನಂತರ, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಟಿಆರ್ಐ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ತೆರಿಗೆಯ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಮರುಹೊಂದಿಕೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲು ದಾಸ್ತಾನು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಔಷಧೋದ್ಯಮ, ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಭಾಗಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ರಫ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
*ತೆರಿಗೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏಕೆ ಬೆದರಿಕೆ?
ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಈವರೆಗೆ ದೃಢತೆ ತೋರಿದರೂ, ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಸಮತೋಲನಕಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಲಾಗದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ದೇಶಗಳ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಸುಂಕವು ಬೆಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಅಂಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಮೆರಿಕದ ಖರೀದಿದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ ಇರುವ ದೇಶಗಳತ್ತ ತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಖರೀದಿದಾರರು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಜವಳಿ, ಉಡುಪು, ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
*ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿಯಾದ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗೆ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಭಾಗಗಳು ‘ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸೀಮಿತವಾದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೂ ಇದರಿಂದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಲಿದೆ.
*ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ಮಿತಿಗಳು
ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರತಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯೇ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಒದಗಿಸುವಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೋದ್ಯಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಪೂರೈಸುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರ. ಜೊತೆಗೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
*ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟ
ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಡಗಿದೆ. ಮೇ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಾರಣ ರಫ್ತು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಖರೀದಿದಾರರ ಮನೋಭಾವ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಇದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಹುದು.
2026ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವೂ ತುರ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನೇ ಭದ್ರತೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಫ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೊಂದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಾರದು. 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ನಷ್ಟ, ಕಳಪೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
