ಪಂಜಾಬ್ ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರ ಹತ್ಯೆ; ಆಟದಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AI)
ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಕನ್ವರ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಣಾ ಬಾಲಚೌರಿಯಾ) , 2026 ಜನವರಿ 5ರಂದು ಮಾಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಗಗನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಹಣ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗಳು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೈಪೋಟಿ, ಹಣ ಬಲ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
► ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ
1990 ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಕಬಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಾಗಣೆದಾರರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಟಗಾರರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಡೋಬಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ನಡೆಸುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕ್ರೀಡೆ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಸುರಿದರು. 2013-14ರಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಭೋಲಾ ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಎನ್ಆರ್ಐ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸಂಘಟಕರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬಂತು ಎಂದು ಗುರ್ಮೀತ್ ಚೌಹಾಣ್ ಡಿಐಜಿ (ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ .
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ಬೈಕ್ಗಳಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಣಾ ಬಾಲಚೌರಿಯಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೋಹಾನಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನಗಳ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ತರಬೇತುದಾರ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
►ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಆರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕುರಿತು ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ವಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದರೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 40 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ 100,000 ಪೌಂಡ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ 400,000 ರಿಂದ 500,000 ಡಾಲರ್ ವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೌಲ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 100 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮಾತ್ರ ರೂ. 10 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿವೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರವೂ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಡಿ-ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖ್ಬೀರ್ ಬಾದಲ್ ರೂ. 7 ಕೋಟಿಗಳ ನಗದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟ ನೀಡುವ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದೆ . ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2017 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ನಂತರ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಈ ಏರುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೀಸನ್ 12 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 121 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸುಮಾರು 37.90 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಝಾ ಶಾಡ್ಲೌಯಿ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 2.23 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
► ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ
ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೂರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತಂಡದ ನಿಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬಯಸದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ʼಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ʼ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವಾರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟರ್ ಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ʼದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ʼಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟರ್ ಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಬಿಹಾ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನಂತಹ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಭಯ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ, ಅಪರಾಧಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.
ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಟದ ಫಲಿತಾಂಶವು ರೈಡ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಿರಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರ ಕಳಪೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಯವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಸೋಲಲು ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದು ನಗದು ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ.
►ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು
ಜನವರಿ 5, 2026 ಗಗನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (ಬಾಬಾ): ಲುಧಿಯಾನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರ್ಸೇವಕ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಜತೆಗಾರರು ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಏಕಮ್ಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದನ್ನು ಗಗನ್ದೀಪ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮ್ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರಾದರೂ, ಗಗನ್ದೀಪ್ ಗುಂಡು ತಗಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2025, ರಾಣಾ ಬಾಲಚೌರಿಯಾ: ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದಾಳಿಕೋರರು ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೆ ಬಂದು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ಬಂಬಿಹಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ (ಡೋನಿ ಬಾಲ್) ಈ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 4, 2025 ಗುರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್: ಸಾಮ್ರಾಲಾ, ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ನಾಲ್ವರು ಮುಸುಕುಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಹತ್ಯೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025, ತೇಜ್ಪಾಲ್ (ತೇಜ) ಸಿಂಗ್: 25 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಪ್ರಿಲ್ 2022, ಧರ್ಮಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಪಟಿಯಾಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು.
ಮಾರ್ಚ್ 14, 2022 ಸಂದೀಪ್ ನಂಗಲ್ ಅಂಬಿಯನ್ : ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಬಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಈ ಕೊಲೆಯು ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಬಾಂಬಿಹಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.
► ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲ
ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (AKFI) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿಲ್ಲ. AKFI ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಶನ್ (IKF), ಏಷ್ಯನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಶನ್ (AKF) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IOA) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ . ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಬಹು ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ.