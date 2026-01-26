ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ ವಕೀಲರು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit : freepik.com
ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪದೇಪದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿರುವ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ಪೋಷಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 23, ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕೀಲರ ಸಮೂಹ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಕೀಲರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಭಾರತ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಕೀಲರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಹಿತಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲವೇ?
ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಚಾಟ್ ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅನಾಮಧೇಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಕೀಲರ ಗುಂಪು ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್–ಆಕ್ಷನ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್–ಆಕ್ಷನ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಹೂಡುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್
ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಕೇಂದ್ರ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಈ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಾಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, “ಈ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು, ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮೆಟಾ, ಇದನ್ನು “ಕ್ಷುಲ್ಲಕ” ಎಂದು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. “ವಕೀಲರ ಸಮೂಹದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ.
“ಜನರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಅಸಂಬದ್ಧ. ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಬಳಸಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕೃತಿ” ಎಂದು ಮೆಟಾ ವಕ್ತಾರ ಆಂಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಂದರೇನು?
ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಂದರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಇದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ: ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಮತ್ತು ಅಸಮ್ಮಿತೀಯ. ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಮ್ಮಿತೀಯ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ — ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಮತ್ತೊಂದು ಖಾಸಗಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕೀಲಿಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು.
ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಂತಹ ತ್ವರಿತ ಸಂದೇಶ ವಿನಿಮಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಂತೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸಾಧನದ ಸುರಕ್ಷೆಯಷ್ಟೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರೆ, ಸ್ಪೈವೇರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.