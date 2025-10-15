ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ 146 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ದುರುಪಯೋಗ : 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆವಳುತ್ತಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ 146 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನನ್ನು ಅನ್ಯ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಯು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ತೆವಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 2015ರಿಂದ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರವರೆಗೂ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸರಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿನ ವಿಚಾರಣೆ, ತನಿಖೆಯು 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕುಂಟುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಬಂಧಕರು (8) ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಬಳಿ 2014ರ ನವೆಂಬರ್ 29ರಿಂದಲೂ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 2014ರ ನವೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ 2024ರ ಜುಲೈ 16ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 21 ಬಾರಿ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕಡತ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರರಾವ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅವಧಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 149 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಕುರಿತು ವಕೀಲ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬುವರು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ತೆವಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಹ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತೆವಳಿದ ಲೋಕಾ ತನಿಖೆ :
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ 149 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರವು 2014ರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತ್ತು.
ಆ ನಂತರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತನಿಖೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಯು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿಲ್ಲ.
21 ಬಾರಿ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆ :
2014ರ ನವೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ 2024ರ ಜುಲೈ 16ವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಡತವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ
ಭಾಸ್ಕರರಾವ್, ಪಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಬಳಿಗೂ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆಂದು ಕಡತ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 21 ಬಾರಿ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆಂದು ಈ ಕಡತವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾದ ತನಿಖಾ ಕಡತವು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ಚಲನವಹಿಯನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದಲೇ "the-file-in" ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ.
ಬಿಪಿಎಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾದ ತನಿಖಾ ಕಡತವು 201ರ ನವೆಂಬರ್ 29, 2015ರ ಜುಲೈ 20, 2015ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 15, 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2023ರ ಮೇ 9, 2023ರ 12, 16, 20, 224, 29, 2023ರ ಜೂನ್ 9, 12, ಜುಲೈ 11, ಆಗಸ್ಟ್ 22, ಸೆ.25, ಸೆ.28, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 29, 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 22, ಜುಲೈ 16ರವರೆಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
2024ರ ಮೇ 30ರಿಂದಲೂ ಹಾಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಬಳಿ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2024ರ ಮೇ 30ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.