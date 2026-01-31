ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನಿಂದ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ವರೆಗೆ - ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳೇನು?
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ (File Photo: PTI)
ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ (DOJ) ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು(Epstein files) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಡ್ ಬ್ಲಾಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡತಗಳು 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 180,000 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಮರ್ಶಕರ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ , ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಊಹಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ. ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್-ವಿಂಡ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೇರಿಕನ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಹೆಸರು ಇದೆ.
ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಯಾರು? ಏನಿದು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್?
ಜೆಫ್ರೀ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1953 ಜನವರಿ 20ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಈತ 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರನಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. 1990 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಜತೆ ಒಡನಾಟವಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೂ ಇದ್ದರು. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ‘ಲೊಲಿಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್’ ಎಂಬ ಅಡ್ಡನಾಮವಿರುವ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆತನವನ್ನು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ.
2005 ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿನ ಆತನ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ (FBI) ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 36ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿದ್ದು ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. 2006ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. 2007-08 ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ವಕೀಲರು ಅಂದಿನ ಯು.ಎಸ್. ಅಟಾರ್ನಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅಕೋಸ್ಟಾ ಅವರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕೇವಲ 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. 2008 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಹಸ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ʼಮಿಯಾಮಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ʼ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 2019 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಇದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೇನು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರ ಹೆಸರು ಇದೆ.
► ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತಪ್ಪುಗಳ ಆರೋಪವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದಾಖಲೆಗಳು ಎಫ್ಬಿಐ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಾಮಧೇಯ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆದರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಫೈಲ್ಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು "ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಫ್ಬಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಹಕ್ಕುಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎಂದಿದೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಂಡ.
► ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಅವು "ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 18, 2013 ರಂದು ಸಹಿ ಮಾಡದ ಎರಡು ಇಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಖಾತೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.
ಇಮೇಲ್ಗಳು ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಒಬ್ಬ "ಅತೃಪ್ತ ಸುಳ್ಳುಗಾರ", ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೇಟ್ಸ್ ನ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
► ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್
ಈ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಹವರ್ತಿ ಗಿಸ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ "ಲವ್, ಮೆಲಾನಿಯಾ" ಎಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ 2002 ರ ಇಮೇಲ್ ಇದೆ. ಈ ಇಮೇಲ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2002 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ "HI!" ಎಂಬ ವಿಷಯ (Subject line) ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಇಮೇಲ್ "Dear G!" ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. "ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಇ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕಾತುರಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ! ಲವ್, ಮೆಲಾನಿಯಾ" ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
► ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಫೈಲ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ 2012 ರ ಇಮೇಲ್ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಸ್ಕ್ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ "wildest night" ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಸ್ಕ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, "ನೀವು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಎಷ್ಟು ಜನರಿರುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, "ಬಹುಶಃ ತಾಲುಲಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹಗಲು/ರಾತ್ರಿ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ .
► ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್
ಈ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಬಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರನ್ನು ತನಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳು ಇಲ್ಲ.
► ಗಿಸ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್
ಈ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಗಿಸ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಫ್ಬಿಐ ಮೆಮೊಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆಂತರಿಕ ಎಫ್ಬಿಐ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೊದಲು ನಡೆಸಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಒಂದು FBI ಮೆಮೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
► ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ "ದಿ ಡ್ಯೂಕ್" ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವರು ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಮೇಲ್ಗಳು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾರಾ ಫರ್ಗುಸನ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಪೀಟರ್ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಸನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
► ಮೀರಾ ನಾಯರ್
ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಝೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಹೆಸರು ಕೂಡಾ ಇದೆ.
2009 ರಲ್ಲಿ ಗಿಸ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಮತ್ತು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಚಾರಕಿ ಪೆಗ್ಗಿ ಸೀಗಲ್ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಮೆಲಿಯಾ ನಂತರದ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಕಡತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದಾದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಗಳ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ ಪುರುಷರ ಮಾಹಿತಿ ಮರೆಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನವು ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಡತಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ದ್ರೋಹ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ʼದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ʼ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.