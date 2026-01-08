ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಸೂದೆ: ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು?
PC: Grok
ಭಾರತದ ಕೀಟನಾಶಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಸೂದೆ, 2025ರ ಹೊಸ ಕರಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 57 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಕೀಟನಾಶಕ ಕಾಯ್ದೆ, 1968 ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ನಿಯಮಗಳು, 1971 ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2026ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಸೂದೆಯು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮಸೂದೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಶಾಸಕಾಂಗ ಪೂರ್ವ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕರಡು ಮಸೂದೆಯು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://agriwelfare.gov.in ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರು pp1.pesticides@gov.in, rajbir.yadava@gov.in ಅಥವಾ jyoti.uttam@gov.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ MS Word ಅಥವಾ PDF ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಕರಡು ಮಸೂದೆಯು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನಚಕ್ರವನ್ನು ಒಂದೇ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆಮದು, ಲೇಬಲಿಂಗ್, ಮಾರಾಟ, ಸಾಗಣೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೀಟನಾಶಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಷಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ನೋಂದಣಿ ಸಮಿತಿಯು (Registration Committee) ಕೀಟನಾಶಕ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ, ಪರಿಶೀಲಿಸುವ, ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಕಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಬಳಕೆಯು ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯು ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೀಟನಾಶಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಸೂದೆ, 2025ರ ಕರಡನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರೈತಕೇಂದ್ರಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಕೀಟನಾಶಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿ, ಪರವಾನಗಿ, ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕರಡು ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನೋಂದಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನೋಂದಣಿ ಸಮಿತಿಯು 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಜೆನೆರಿಕ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಯಂತ್ರಕ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷೆ (ಜೈಲು ಮತ್ತು ದಂಡ) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡಗಳನ್ನು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ದಂಡ ರಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರೈತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೀಟನಾಶಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ದಾಸ್ತಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಪುರಾವೆಗಳು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಆ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೀಟನಾಶಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕರಡು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರಿವು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕೀಟನಾಶಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಸೂದೆಯು ಕೀಟನಾಶಕ ಕಾಯ್ದೆ, 1968ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?
ಕೀಟನಾಶಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಸೂದೆ, 2025 ದೇಶವು 1968ರಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಕೀಟನಾಶಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
1968ರ ಕಾನೂನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು—ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ—ಒಂದೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು, ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ರಕ್ಷಕಗಳು, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ, ನೋಂದಣಿ ಸಮಿತಿಯು ಕೀಟನಾಶಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ರದ್ದತಿಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೆನೆರಿಕ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮಸೂದೆಯು ‘ಡೀಮ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ’ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ದಂಡದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ದಂಡಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಿಸ್ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್, ನೋಂದಾಯಿಸದ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಮಾರಾಟ, ಮತ್ತು ಸಾವು ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಭಾರೀ ದಂಡ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳ ರದ್ದತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಸೂದೆಯು ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೀಟನಾಶಕ ವಿಷಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.