ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರ ತೆತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರ ತೆತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದನ್ನು ‘the-file.in’ ಇದೀಗ ಹೊರಗೆಡವುತ್ತಿದೆ.
ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಈ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳ ದರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬದಿಗೊತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೇರ್ಫ್ ಲಾಕರ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾನಿಟಿರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘ದಿ ಫೈಲ್’ ಸಮಗ್ರ ಕಡತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಆಸ್ಕಿನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಪ್ರೈವೈಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 4(ಜಿ) ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಈ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ‘ದಿ ಫೈಲ್’ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪೆನಿಗಳು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರವಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ದರ ಪಟ್ಟಿ
224 ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಉಪಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ 49,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 224 ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ 1,09,76,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ಸ್ ತಲಾ 35,000 ರೂ.ನಂತೆ ಒಟ್ಟು 78,40,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. 123 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಲಾ 90,500 ರೂ.ನಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,11,31,500 ರೂ.ನಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ 2,99,47,500 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ದರವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ದಿ ಫೈಲ್’, ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪೆನಿಯಾಗಿರುವ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪೆನಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ 14,620 ರೂ., 16,499 ರೂ., ಕ್ಯೂಬೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ 9,990, 13,990, ಓಜೋನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಗೆ 7,999 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡಿ ಡಿಎಆರ್ಎಲ್ ಕಂಪೆನಿಯು 4,257, ಸ್ಟೀಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಕಂಪೆನಿಯು 7,499 ಲಾವನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಗೆ 3,790 ದರವಿದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳ ದರಗಳು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರವಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆಯೇ, ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಂಪೆನಿ, ಬ್ರಾಂಡ್ನದ್ದು ಎಂದು ‘ದಿ ಫೈಲ್’ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು. ಶಾಸಕರ ಭವನದ 1, 2, 3, 4, 5 ಮತ್ತು 6 ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಡಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.
ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೂ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪಕರಣದ ಮೇಲೆ card ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು.
ಈ card ಹೆಸರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಯಾವ ಕಂಪೆನಿಯದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪೆನಿಯೋ, ದೇಶೀಯ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಫೈಲ್’ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಆದರೆ card ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅನುದಾನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
224 ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯುಷನ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು 2024-25 ಮತ್ತು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ; 2011-02-104-01-180) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 4.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಹೊರಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಆದರೂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ (2011-02-101-0-05-041) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಈ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಡತದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?
ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 4(ಜಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕವೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಡೀ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ರೀ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕವೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿತ್ತು.
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು?
ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್, ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಬೀಗದ ಕೈ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪಾಟ್ಲಾಕ್ ಬಳಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಧುನೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕ್, ನಂಬರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಮೊಬೈಲ್, ವಾಚ್, ಉಂಗುರ, ನಗದು ಹಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತಾ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪೈಕಿ ಖಾಸಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯ ಗೀಝರ್ ಸ್ವಿಚ್, ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್, ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾನಿಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಅಗಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ, ಯಾವ ಕಂಪೆನಿ ಉಪಕರಣ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಡತ ತರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳುವು ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳೇನಾದರೂ ದಾಖಲಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಲಿಖಿತ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲ, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಸ್ತಾವ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 5.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕರ್, ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಹಾಗೆಯೇ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತಿತರ ಉಪಕರಣಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗೆ 34.49 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ಸಿ ಶಾಖೆಯೂ ಸಹ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 9.96 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಸಕರ ಭವನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿತ್ತು.
ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 20 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಮಹಡಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿತ್ತು.