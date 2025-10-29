ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ 10.26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿ
PC: freepik
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇನ್ನು 10.26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಚೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು "the-file.in"ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 10.26 ಕೋಟಿ ರೂ.ಬಾಕಿ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ 2.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ 2.37 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆ ಪಾವತಿಸಿತ್ತು. ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ 2.88 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 2.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನುಳಿದ 88 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2025 ಮಾರ್ಚ್
ವರೆಗೆ 3.17 ಕೋಟಿ ರೂ, ಸಿಇಎಸ್ಸಿಗೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3.20 ಕೋಟಿ ರೂ., ಜೆಸ್ಕಾಂಗೆ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 2.41 ಕೋಟಿ ರೂ.ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ನಯಾ ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆ 14.04 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 4.37 ಕೋಟಿ ರೂ.ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬೇಡಿಕೆಯು 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 3.17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 2.58 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಗೆ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 49.94 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2025ರ
ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ 30.78 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪಾವತಿಸಿತ್ತು.
ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್
ವರೆಗೆ 87.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಬೇಡಿಕೆ ಪೈಕಿ 66.59 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿತ್ತು. ಸಿಇಎಸ್ಸಿಗೆ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ 38.81 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪೈಕಿ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಜೆಸ್ಕಾಂಗೆ 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 1.11 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ 17.22 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 6.95 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 10.26 ಕೋಟಿ ರೂ.ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ 35 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 9.78 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 1,234 ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 68,85,483 ರೂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತವು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು.
2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಿಂದಲೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತೀ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾರು ಎಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಶೂನ್ಯ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ 46,829 ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು 1,234 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿಡಲು 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಯದ 46,829 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 1,234 ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 29.19 ಕೋಟಿ ರೂ.ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 25.85 ಕೋಟಿ ರೂ., ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 3.34 ಕೋಟಿ ರೂ.) ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಅನುದಾನದ ಪೈಕಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು 2024ರ ಜೂನ್ 27ರಂದೇ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್ಪಿಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ’"the-file.in" ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ 821 ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಕೊಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಮತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಹೇಳಿತ್ತು.