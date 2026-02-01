ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು; ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳೇನು?
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ | Photo Credit : PTI
ಮುಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಬಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೆ ಬಿ ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನದ 14 ನೇ ವಿಧಿಯು ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಮಾನತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಪುರುಷ ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಲಕಿಯರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
’ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಮುಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಂಥಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡಾ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ.
ಮುಟ್ಟಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, MHM (Menstrual Hygiene Management) ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅವರನ್ನು ಕಳಂಕ, ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. MHM ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಶಾಲೆ ಬಿಡಲು ಅಥವಾ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಆಕೆಯ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
► ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು
RTE ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ರಲ್ಲಿ "ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ" ಎಂಬ ಪದವು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಗುವು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ವೆಚ್ಚವು ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಬಿಡಲು ಕಾರಣವಾದಾಗ, ರಾಜ್ಯದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಚಿತ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ "ಉಚಿತ" ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ .
RTE ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಶಾಲೆಗಳು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ . ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಖಾಸಗೀತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ತಡೆ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ'ದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಹುಡುಗಿಯರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು "ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವೈಫಲ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
►ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳೇನು?
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಕಾಲಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವು "ಆಕ್ಸೊ-ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳು" ಆಗಿರಬೇಕು. ಶೌಚಾಲಯ ಆವರಣದೊಳಗಿನ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ವಿತರಿಸಬೇಕು.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮುಚ್ಚಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಬಳಸಬಹುದಾದ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಳ ಉಡುಪು, ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಚೀಲಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ "Menstrual Hygiene Management corners" ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿನ ಮುಜುಗರದಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಲ್ಲದ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮುಟ್ಟಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಬಹುದು, ಇದು ಅವಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಲಿಂಗ-ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಪುರುಷರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಟ್ಟಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (DEO) ಶಾಲೆಗಳ ಆವರ್ತಕ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು DEOಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧೇಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅವಳದಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ
► ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2026 ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 61 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 10.38 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಎಸ್ಎಂಎಸ್ಸಿಎಲ್) ಮೂಲಕ ಈ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶುಚಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 2.35 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 71 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪೂರೈಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು .ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
►ಮುುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ- ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ?
2017 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ "She Pad" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 6 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಕೇರಳ. 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕೇರಳವು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿತು. ಮುಹಮ್ಮ (2020) ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಂಞಿ(ಜನವರಿ 2022) ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಮೊದಲ "ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್-ಮುಕ್ತ" ವಲಯಗಳಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
"ಕಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್" ಅಭಿಯಾನವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಜನವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ (2% ಹಾಜರಾತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ) ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ₹10 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನಿಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇರಳ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ.
►ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುವಿಧಾ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್
2021-22 ರಲ್ಲಿ, 'ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' (HMIS) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 34.92 ಲಕ್ಷ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 16000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 'ಸುವಿಧಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆಕ್ಸೊ-ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿದ್ದು 30.11.2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುವಿಧಾ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು 96.30 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.