ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸಾರ; NBDSA ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
PC: indianexpress
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (NBDA) ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ (NBDSA) ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಜನವರಿ 1, 2023 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರ ನಡುವೆ NBDSA ಒಟ್ಟು 54 ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ 43 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 32 ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ.
ಭೂ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆಹಾರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ “ಜಿಹಾದ್” ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಅಂತರಧರ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಭೂ ವಿವಾದಗಳು, ಆಹಾರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು “ಲವ್ ಜಿಹಾದ್”, “ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್” ಮತ್ತು “ಥೂಕ್ ಜಿಹಾದ್” ಮುಂತಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಆಯ್ದ ದತ್ತಾಂಶ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 37 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಆರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಷ್ಟು ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ 19 ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಿಯೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 11ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ ವಿಷಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿತ್ತು.
ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ನವಭಾರತ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 16 ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಝೀ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು “ಲವ್ ಜಿಹಾದ್” ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ನವಭಾರತ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 39 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ 32 ಸೇರಿ, ಒಟ್ಟು 54 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ NBDSA ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 11 ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ; ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡುಬರದಿರುವುದು, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರದಿರುವುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು ಸೇರಿವೆ.
54 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 37 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 3.2 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ 19 ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಿಯೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9 ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭೂ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ “ಭೂ ಜಿಹಾದ್” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿವೆ.
ಕನಿಷ್ಠ 9 ಪ್ರಕರಣಗಳು “ಲವ್ ಜಿಹಾದ್” ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರಧರ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪಿತೂರಿಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ “ಥೂಕ್ (ಉಗುಳು) ಜಿಹಾದ್” ಪದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟನೆಗಳಾದ ಇಸ್ರೇಲ್–ಹಮಾಸ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಮ ನವಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಪಿಐ ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ದಿಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ (2025) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. “ರಾಮ್ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕುಸಿತ” ಎಂಬ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೂಪಕರು ವಿವರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ NBDSA ದೋಷ ಕಂಡಿದೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವೀರ್ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುರುತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಮಾನಕರ ಭಾಷೆ, ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ದೂರುಗಳನ್ನೂ NBDSA ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ.
ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ನವಭಾರತ್ 16 ಆದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಡವೂ ಸೇರಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟು ಆದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ (ನಾಲ್ಕು ದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಐದು ಆದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತನ್ನ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಆಯ್ದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು “ಲವ್ ಜಿಹಾದ್” ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು ಅನುಚಿತ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
NBDSA ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಕ್ತಾರರು NBDSA ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ನವಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ನಿವೃತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಕೆ. ಸಿಕ್ರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಥವಾ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳ “ಸಂಪಾದಕ ಸದಸ್ಯರು” ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ನಸೀಮ್ ಜೈದಿ, ವೃಂದಾ ಸರೂಪ್, ಜೆ.ಎಸ್. ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನವತೇಜ್ ಸರ್ನಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪಾದಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಎಂ. ಗುಣಶೇಖರನ್, ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕ ವೈಶಾಲಿ ಸೂದ್, ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ನವಭಾರತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕ ಯಾದಗಿರಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕಂಚರ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ NBDSA ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ರೂ.2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ, ಎರಡನೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ, ಮೂರನೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಚಾನೆಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಶೇ.1ರಷ್ಟು (ಗರಿಷ್ಠ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ.
NBDSA ಎರಡು ಹಂತದ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ದೂರುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೂರುಗಳಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ.
NBDSA ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ದಂಡ ಮೊತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.