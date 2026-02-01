Union Budget 2026 | ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ; ಏನು ಬದಲಾವಣೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಆರು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು 2026–27ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೆರಿಗೆ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ – ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ
4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗಿನ ಆದಾಯ – ಶೂನ್ಯ
4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. – 5%
8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. – 10%
12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ. – 15%
16 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. – 20%
20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 24 ಲಕ್ಷ ರೂ. – 25%
24 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ – 30%
ಟಿಸಿಎಸ್ ದರ ಇಳಿಕೆ
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಮೇಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್ನ್ನು ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 20 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಆರ್ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ರವಾನೆಯ ಮೇಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್ ದರವು ಶೇ.5ರಿಂದ ಶೇ.2ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ನಗದು ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದವರೆಗಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ 5% ಟಿಸಿಎಸ್ ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ 20% ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉದಾರೀಕೃತ ಹಣ ರವಾನೆ ಯೋಜನೆ (LRS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್ ದರವನ್ನು 2%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಟಿಸಿಎಸ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ.
ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಕ್ಲೇಮುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರ ವಿಮೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತೇತರ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ, ಆರು ತಿಂಗಳ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವಾ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ 2047ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಜೆ (Tax Holiday) ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
CDSL ಮತ್ತು NSDL ಫಾರ್ಮ್ 15G/15H ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಿವೆ. ಇದು ಅರ್ಹ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಟಿಡಿಎಸ್ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಗಡುವುಗಳು
ಐಟಿಆರ್–1 ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್–2: ಗಡುವು ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ.
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವು.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್: ನಾಮಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ.
ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್: ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರವೂ 10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಮತಿ.
ಕಡಿಮೆ ಟಿಸಿಎಸ್ ದರಗಳು
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು: ಟಿಸಿಎಸ್ 2% (ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ).
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಲ್ಆರ್ಎಸ್ ರವಾನೆ: ಟಿಸಿಎಸ್ 5%ರಿಂದ 2%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ.
ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆ
ವರ್ಗ A: 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು – ಒಟ್ಟು 60% ತೆರಿಗೆ.
ವರ್ಗ B: 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಆದಾಯ ಆದರೆ ವರದಿ ಮಾಡದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು – 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಶುಲ್ಕ.
ಎರಡೂ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ದಂಡದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ.
ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 53.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ 28.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.