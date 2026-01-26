ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದೇಕೆ?
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ | Photo Credit : PTI
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರನಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ ಯುಎನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ (UNFCCC), ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ ಅಂತರಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿ (IPCC), ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ (IRENA), ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ (ISA), ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ (IUCN) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ‘ವಂಚನೆ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮೆರಿಕ 2015ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದು, ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 31 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅದು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (UNEP)ದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು IRENAಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ (IEA)ಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವರ್ತಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ IPCCಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರೂ, ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು IPCCಯ ಆತಿಥೇಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (WMO)ಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪರಿಸರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳೂ ಇವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಅಥವಾ ಆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಈಗಲೂ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ‘ಹಸಿರು ಆರ್ಥಿಕತೆ’ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಗಾಲದ ಗಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತುದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೇರ ಹವಾಮಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಂದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2022ರಿಂದ UNEP ಜಾಗತಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಗರಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಒಪ್ಪಂದ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವೂ ಒಂದು. ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದವು ತನ್ನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಲ್ಲ. ಚೀನಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಸಂಸ್ಥೆ (IMO) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ-ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಇಂಗಾಲದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ದೇಶಗಳ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಲುವು ಬದಲಾಗಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಪ್ರಭಾವ
ಅಮೆರಿಕ ಕೆಲವು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಿರಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ IRENAಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದು, IEAಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವುದು.
ಇವೆರಡೂ ಇಂಧನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಪ್ರವೇಶ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ಇಂಧನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು IRENAಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 1974ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ IEA. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 31 ದೇಶಗಳ ಗುಂಪು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವೂ ಸೇರಿದೆ.
2009ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ IRENAಗೆ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 21ನೇ ಶತಮಾನದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ನೀತಿ ಜಾಲ, 24/7 ಕಾರ್ಬನ್-ಮುಕ್ತ ಇಂಧನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ವೇದಿಕೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಚಿತ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಉಳಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ವಿಪತ್ತುಗಳ ಮುಂಚಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿದೆ. WMOಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅಮೆರಿಕದ ದತ್ತಾಂಶ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ.
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಅಮೆರಿಕ ಕೆಲವು ಹವಾಮಾನ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲದ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.