Venezuela ಆಯ್ತು, ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು?
credit: timesofindia
ತೈಲ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ವೆನೆಜುಝುಲಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪವಾಗಿರುವ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜನವರಿ 4ರಂದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ “ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ” ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ 57,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪುನರುಚ್ಛರಿಸಿದ್ದರು.
“ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ” ಎಂದು ವರದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, “ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
►ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ವಾಯುವ್ಯ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಟುಫಿಕ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 1951ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಒಪ್ಪಂದವು, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ರಷ್ಯಾದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಬಳಸುವ ದ್ವೀಪ–ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್–ಬ್ರಿಟನ್ ನಡುವಿನ ನೀರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ರಡಾರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೀನೀ ಸಾಗಣೆ ರಷ್ಯಾ ಬಳಿಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಷ್ಯಾದ ಸಾಗಣೆ ರಷ್ಯಾದ ಸ್ವಂತ ಕರಾವಳಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ರಷ್ಯಾದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ನಡುವಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
►ಖನಿಜ, ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಂಪತ್ತು
ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ ಗಿಂತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪದ ರಾಜಧಾನಿ ನೂಕ್ ಅಪಾರ ಖನಿಜ, ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೂಡಿಕೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ–2023ರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗ “ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ 34 ಖನಿಜಗಳ ಪೈಕಿ 25 ಖನಿಜಗಳು ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್, ಲಿಥಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ (EV) ಬಳಸುವ ಅಪರೂಪದ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಆದರೆ ಪರಿಸರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 95ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ ದೊರೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ದ್ವೀಪದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಜೆಟ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
►ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸ್ಥಿತಿ
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಸಾಹತು ದ್ವೀಪವಾದ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 1953ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವೀಪದ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
2009ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ವ-ಆಡಳಿತ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಿಸುವ ಹಕ್ಕೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ತೋರಿಸಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯು ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ 57,000 ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ.
►ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ
ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2019ರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೆನ್ಸ್–ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ನೀಲ್ಸನ್, “ಈಗ ಇದು ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಧೀನದ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂವಾದಕ್ಕೂ ಚರ್ಚೆಗೂ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. “ಅಮೆರಿಕ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಬದ್ಧ. ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸೆನ್ ಜನವರಿ 4ರಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಪೋಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಾಯಕರು, ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.