ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡುರೊ ಸೆರೆ; ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ನಿಕೊಲಸ್ ಮಡುರೊ | Photo Credit : PTI
ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ, ಚೀನಾ ವೆನೆಝುವೆಲಾಗೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲಿಗ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ . ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬೀಜಿಂಗ್-ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಡ್ಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಚೀನಾ, ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು, ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕಾ ಮತ್ತು ವಾಯು ನಿಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ಚೀನಾ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ವೆನೆಝುವೆಲಾಗೆ ಯುಎಸ್ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಡುರೊ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರು ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಯವಾನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಶವು "ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆ"ಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘನತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯಂತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಬೊಗೋಟಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರವು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದೆ.
ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ ನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದ ಬೆದರಿಕೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೇಟೀ ಮಿಲ್ಲರ್, ವೆನೆಝುವೆಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, SOON ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
SOON pic.twitter.com/XU6VmZxph3— Katie Miller (@KatieMiller) January 3, 2026
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಜಿಂಗ್ ಗೆ ತಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಜೊತೆಗಿನ ಚೀನಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈಗ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು.
►ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಶ ಪಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಶೈಲಿಯ ಮನ್ರೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಚೀನಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೇಮ್ಸ್ ಮನ್ರೋ ಅವರ ಹೆಸರಿನ 1823 ರ ತತ್ವವು ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ , ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಬಂದರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಚೀನಾ ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಹ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ "ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಗಳು" ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ವೆನೆಝುವೆಲಾಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತೈಲದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಡೇಟಾವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವೆನೆಝುವೆಲಾಕ್ಕೆ $4.8 ಬಿಲಿಯನ್ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೈಲವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ವೆನೆಝುವೆಲಾ ರಫ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ವೆನೆಝುವೆಲಾದಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವೆನೆಝುವೆಲಾದಿಂದ ಹೋಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಗಣೆಗಳು ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಪನಾಮ ಅಥವಾ ಲೈಬೀರಿಯಾದಂತಹ ಮೂರನೇ ದೇಶಗಳ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಮಡುರೊ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತೈಲ-ನಗದು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುವ ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿ $19 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬೀಜಿಂಗ್ 2007 ಮತ್ತು 2015 ರ ನಡುವೆ ವೆನೆಝುವೆಲಾಗೆ ಒಟ್ಟು $60 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಅದರ GDP ಯ 16% ಗೆ ಸಮ) ತೈಲ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್-ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುಸಿತ, 2014 ರಿಂದ ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಚೀನಾ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಬ್ರೆಝಿಲ್, ಚಿಲಿ, ಪೆರು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಇಂಧನ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ಆಮದುದಾರ ಚೀನಾ, 2019 ರಿಂದ ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ತೈಲ ರಫ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಚೀನಾದ ಒಟ್ಟು ಆಮದಿನ ಕೇವಲ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪಾಲು ಇದ್ದರೂ, ಇದು ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2023 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ, ಚೀನಾ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ರಫ್ತಿನ 55% ರಿಂದ 80% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದಾಗ,ವೆನೆಝುವೆಲಾಗೆ ವಿದೇಶಿ-ಕರೆನ್ಸಿ ಆದಾಯದ ಕನಿಷ್ಠ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾರಾಟಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.
►ತೈವಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವು ಬೀಜಿಂಗ್ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ಇದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥನೀಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೀನಾ ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು. ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾವೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಮೆರಿಕದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಈ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ನಂತರ ಅದರ Belt-and-Road ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.