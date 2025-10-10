ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಟಿಐ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 19ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ : ಬದ್ರುದ್ಧೀನ್ ಕೆ.
ಯಾದಗಿರಿ : ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದ RTI ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 19ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಇಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಬದ್ರುದ್ಧೀನ್ ಕೆ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ಕಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 723 ಅರ್ಜಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 280 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಲಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಬರಹದ ಮೂಲಕ ತಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಗಂಭಿರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬದ್ರುದ್ಧೀನ್ ಕೆ. ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಹರೀಶಕುಮಾರ ಅವರು, ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 40,040 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ನಿತ್ಯವೂ ಸುಮಾರು 2,500 ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 25,000 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 9,211 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (45) ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಖಾಯಂ ರಾಜ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ ಕೋಲಾರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.