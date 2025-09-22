ಯಾದಗಿರಿ | ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗ್ಮಿ ಬುದ್ಧಘೋಷ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ನಿಧನ
ಯಾದಗಿರಿ: ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಚಿಂತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ದಾಖಲೆ ಆಂದೋಲನದ ಮುಂಚೂಣಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಬುದ್ಧಘೋಷ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ (63) ಅವರು ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಶಹಾಪೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಅಲೆ ಹರಡಿಸಿದ್ದು, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು, ಬೌದ್ಧ ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ನಿಸ್ಸಿಮ ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ.
ಹೆಗಡೆಯವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನಮನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಬರಹ, ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಹೋರಾಟ, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. Karnataka Dalit Sangharsha Samiti ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನವು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಸುಂಕೇಶ್ವರಹಾಳದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸಂಘಟನಾ ಮುಖಂಡರು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅವರು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ದಲಿತ-ಬೌದ್ಧ ಚಳುವಳಿಗೆ ತತ್ವದ ಬಲ ನೀಡಿದವರು. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಹೋರಾಟ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
-ಡಾ. ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ
ಅವರು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ತತ್ವದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅನುಯಾಯಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೊಂದವರ ದನಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
-ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ